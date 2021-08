Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: Αποκαρδιωτικές εικόνες καταστροφής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα, παρά μόνο μικρές εστίες φωτιάς. Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν.



Ακόμα καλύτερη μέρα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση της πυρκαγιάς στην Αττική, ξημέρωσε σήμερα, την ώρα που ο εφιάλτης συνεχίζεται και εντοπίζεται κυρίως στην Εύβοια, ενώ πολύ δύσκολη νύχτα ήταν και για την Ηλεία και σε εξέλιξη είναι ακόμα τα μεγάλα μέτωπα στη Μεσσηνία και την Ανατολική Μάνη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει πουθενά μέτωπο πλέον, παρά μόνο κάποιες εστίες που εμφανίζονται κάθε τόσο στην τεράστια περίμετρο, οι οποίες αντιμετωπίζονται από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Λόγω της καλύτερης κατάστασης, τη νύχτα άνοιξαν από την Τροχαία οι περισσότεροι δρόμοι στις περιοχές της πυρκαγιάς, ώστε να μπορούν ανεμπόδιστα οι άνθρωποι που επλήγησαν να κινούνται προς τα σπίτια τους, παραμένουν όμως κάποιοι κλειστοί, ενώ έκλεισαν και νέοι, τις πρώτες πρωινές ώρες, στο τμήμα του Κρυονερίου και η λεωφόρος Μαραθώνος προς Καλέντζι.

Οι νέες διακοπές είναι κυρίως επειδή υπάρχει έντονος καπνός κατά διαστήματα και είναι επικίνδυνη η διέλευση από τους πολίτες, αλλά και για να ελέγχονται αποτελεσματικότερα οι περιοχές, σύμφωνα με τις εντολές της Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρχές έχουν ήδη αρχίσει να μπαίνουν στον ρυθμό της επόμενης μέρας, για την προστασία των περιουσιών που εγκατέλειψαν οι άνθρωποι στις πυρόπληκτες περιοχές, αλλά και την προστασία των υπολοίπων περιοχών της Αττικής από τυχόν απόπειρες εμπρησμών και κυρίως στα περιαστικά δάση, άλση κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό, πάνω από 500 αστυνομικοί της ΓΑΔΑ περιπολούν στα παραπάνω σημεία, ενώ τη νύχτα μπήκε ενεργά στις περιπολίες και ο στρατός, για την επιτήρηση των καμένων και τον εντοπισμό αναζωπυρώσεων.

Από πλευράς αστυνομίας η επιτήρηση γίνεται με ένστολες περιπολίες αλλά και με κλιμάκια της Ασφάλειας με συμβατικά αυτοκίνητα και πολιτική περιβολή.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος είναι και ο κόσμος που ενημερώνει άμεσα την αστυνομία για κάθε τι ύποπτο.

Εξαιτίας αυτού, έγιναν και οι τελευταίες τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς και συγκεκριμένα του 43χρονου στο Κρυονέρι προχτές, του 47χρονου χτες στο άλσος Πετρούπολης, ο οποίος είχε βάλει φωτιά σε 4 κάδους, αλλά και σε ένα θάμνο και έξω από σούπερ μάρκετ της περιοχής και την αλλοδαπή που επιχείρησε να βάλει φωτιά στο Πεδίο του Άρεως επίσης προχθές.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής στα μεγάλα μέτωπα των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, οι δυνάμεις που συμμετέχουν στον τιτάνιο αγώνα για να δοθεί ένα τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη, σύμφωνα με την τελευταία πρωινή ενημέρωση, είναι οι εξής:

Στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 5η Αυγούστου, στην Πάρνηθα, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με πεζοπόρα τμήματα από τη Κύπρο, τη Γαλλία και το Ισραήλ, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, η ΕΛ.ΑΣ, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

με πεζοπόρα τμήματα από τη Κύπρο, τη Γαλλία και το Ισραήλ, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, η ΕΛ.ΑΣ, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες της 3ης Αυγούστου , στην Βόρεια Εύβοια είναι σε πλήρη εξέλιξη και επιχειρούν 263 πυροσβέστες με 35 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 66 οχήματα, που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας από την Ουκρανία με 100 πυροσβέστες και από τη Ρουμανία με 112 πυροσβέστες και 23 οχήματα 4 Ε/Π και 3Α/Φ με το Beriev-200. Συνδρομή παρέχουν το Λιμενικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις με πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

, και επιχειρούν 263 πυροσβέστες με 35 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 66 οχήματα, που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας από την Ουκρανία με 100 πυροσβέστες και από τη Ρουμανία με 112 πυροσβέστες και 23 οχήματα 4 Ε/Π και 3Α/Φ με το Beriev-200. Συνδρομή παρέχουν το Λιμενικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις με πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. H δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 4η Αυγούστου σε περιοχές της Ηλείας, είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 310 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 105 οχήματα, ομάδα ΣμηΕΑ, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 310 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 105 οχήματα, ομάδα ΣμηΕΑ, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 4η Αυγούστου, στην Μέλπεια Μεσσηνίας, είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 95 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 25 οχήματα και 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 95 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 25 οχήματα και 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Μάνη Λακωνίας σε είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 25 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στα περισσότερα μέτωπα των πυρκαγιών, συνδρομή στα πεζοπόρα τμήματα παρέχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Εμβόλιο Johnson - Μετάλλαξη Δέλτα: Δεν χρειάζεται ενισχυτική δόση