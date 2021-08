Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ληξιπρόθεσμα χρέη 3,2 δις στο εξάμηνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αύξηση κατά 443% στα φέσια του Ιουνίου. Πόσες είναι συνολικά οι οφειλές προς την Εφορία και πόσες θεωρούνται ανείσπρακτες.

Στα 109 δισ. ευρώ παρέμεινε το ληξιπρόθεσμο χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς την εφορία σύμφωνα με την ΑΑΔΕ για τον μήνα Ιούνιο. Εξ αυτών, τα 24,8 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να φτάνει τα 84,2 δισ. έναντι 84,3 δισ. ευρώ τον Μάιο.

Στο εξάμηνο εν το συνόλω, δημιουργήθηκαν νέα χρέη ύψους 3,2 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι στα 2,58 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 25%. Για τον Ιούνιο ειδικότερα, τα χρέη κυμάνθηκαν στα 334 εκατ. ευρώ, σε σχέση με πέρυσι στα 61 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 443%.

Η εφορία εισέπραξε έναντι των νέων ληξιπρόθεσμων (χρέη 2021) συνολικά 807 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 526 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 53%. Για το α' εξάμηνο, εισέπραξε συνολικά 1,2 δισ. ευρώ έναντι χρεών που δημιουργήθηκαν προ του 2021 ("παλαιά χρέη").

Τα συνολικά χρέη προς την εφορία για τον Ιούνιο κυμάνθηκαν στα 3,55 εκατ., χαμηλότερα από τα 3,9 εκατ. του Μαΐου.

Τέλος, μικρή άνοδος καταγράφεται όσον αφορά όσους έχουν ήδη υποστεί αναγκαστικά μέτρα, στους 1,3 εκατ., σημειώνοντας άνοδο σχεδόν κατά τέσσερις χιλιάδες από τον Μάιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - rapid test: δωρεάν σε 34 σημεία την Κυριακή

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι

Καλιφόρνια: Αγνοούμενοι από το πέρασμα της πυρκαγιάς Ντίξι