Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Διαπληκτισμός με... καραμπίνα και πυροβολισμούς

Χειροπέδες σε έναν άνδρα πέρασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.



Από τύχη δεν καταγράφηκε χθες, νεκρός στον δήμο Βόλβης, όταν δύο άντρες διαπληκτίστηκαν και ο ένας απείλησε τον άλλον με όπλο, με τις σφαίρες να καταλήγουν στον αέρα και στο έδαφος.

Aστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, έναν 56χρονο, ο οποίος μετά από διαπληκτισμό με 46χρονο, πήγε έξω από το σπίτι του, τον απείλησε με καραμπίνα και τον εξύβρισε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την προσπάθεια αφοπλισμού του από τον 46χρονο, έλαβαν χώρα δύο πυροβολισμοί στο έδαφος και στον αέρα, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.