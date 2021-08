Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Αρκαδία: Η Γορτυνία σε πύρινο κλοιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκκενώθηκαν οικισμοί, ενώ σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Ποια είναι η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο.



«Δύσκολη εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση με την φωτιά στην Γορτυνία, που πέρασε από την Ηλεία», είπε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Χρήστος Λαμπρόπουλος.

Όπως εξήγησε, «από νωρίς το πρωί επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς ένα ελικόπτερο, ενώ όπως έχω ενημερωθεί, αναμένονται και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα». Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι «στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και μηχανήματα έργου, ενώ έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για την δημιουργία μιας αντιπυρικής ζώνης, ώστε να περιοριστεί η φωτιά».

Επίσης, ανέφερε ότι «έχουν εκκενωθεί, για προληπτικούς λόγους, περισσότεροι από οκτώ οικισμοί», ενώ όσον αφορά την πρόκληση ζημιών από την φωτιά, είπε ότι «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, αλλά ακόμα δεν υπάρχει πλήρης εικόνα».

Σχετικά με το δεύτερο πύρινο μέτωπο στην περιοχή του δήμου της Μεγαλόπολης, που πέρασε από την Μεσσηνία, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «τα πράγματα είναι καλύτερα από χθες και εκτός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα μηχανήματα, επιχειρούσε στην περιοχή και ένα ελικόπτερο».

Ακόμη, ανέφερε ότι «σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από την πυροσβεστική, τις νυχτερινές ώρες απειλήθηκαν από την φωτιά δύο οικισμοί, χωρίς όμως να προκληθούν ζημιές».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πάρνηθα: Τραυματισμός πυροσβέστη – Μεταφορά του με ελικόπτερο

Θεσσαλονίκη: Διαπληκτισμός με... καραμπίνα και πυροβολισμούς

Κολωνός: Ληστεία με πυροβολισμούς σε φούρνο