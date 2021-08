Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Εφιαλτική νύχτα για πολλά χωριά (βίντεο)

Ανυπολόγιστες καταστροφές από την πύρινη λαίλαπα. Πέρασε στην Αρκαδία η φωτιά.

Δραματική είναι η κατάσταση στο χωριό Νεμούτα της Ηλείας, το οποίο έχει βυθιστεί στο σκοτάδι, ενώ πολλοί κάτοικοι αρνούνται να το εγκαταλείψουν και δίνουν μάχη για να σώσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν προβλήματα και με την υδροδότηση.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, επεσήμανε πως το πύρινο μέτωπο στην Ηλεία δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και υπογράμμισε πως όλη τη νύχτα οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Το απόγευμα του Σαββάτου εστάλη μήνυμα μέσω του “112” σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Δούκας και Μηλιές να εκκενώσουν τους οικισμούς τους. Την ίδια στιγμή, νέα μέτωπα απειλούν Λάλα και Φολόη, ενώ εντολή εκκένωσης δόθηκε και για τους κατοίκους της Νεράιδας.

Δραματική έκκληση για βοήθεια απευθύνουν οι κάτοικοι του χωριού Αχλαδινή. Οι φλόγες έκαψαν ήδη τα πρώτα σπίτια, ενώ οι κάτοικοι - αν και έχει δοθεί εντολή εκκένωσης - αρνούνται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, καθώς το χωριό ζει αποκλειστικά από την κτηνοτροφία και αδυνατούν να μεταφέρουν τα ζώα τους σε κάποιο ασφαλές σημείο.

Η φωτιά πέρασε και στην Αρκαδία. Στη Γορτυνία εκκενώθηκαν οκτώ οικισμοί, ενώ υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλλουν πυροσβέστες και εθελοντές προκειμένου να αναχαιτίσουν την επέλαση της φωτιάς.

