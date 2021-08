Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια: φεύγουν από το νησί χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκκενώσεις οικισμών απο το πρωί της Κυριακής. Μαζική μετακίνηση δια θαλάσσης από νωρίς το πρωί, καθώς μαίνονται οι μεγάλες πυρκαγιές, σε πολλά σημεία του νησιού.

Ένα τεράστιο μέτωπο της φωτιάς κατευθύνεται αυτή την ώρα στην Γαλατσώνα Εύβοιας και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το χωριό.

Ένα άλλο πύρινο μέτωπο πλησιάζει τις Γούβες σε μία πορεία που οδηγεί στο Αρτεμίσιο, το Πευκί και τη θάλασσα.

Η φωτιά έφτασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στα 100 μέτρα από το χωριό Γουβες, το οποίο εκκενώνεται.

Το απόγευμα της Κυριακής οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στην παραλία στο Πευκί και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης απο τη θάλασσα.





Το βόρειο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Βόρεια #Εύβοια έφτασε στη θάλασσα. Δυστυχώς υπάρχει ακόμη πολύ καύσιμη ύλη δυτικά και ανατολικά του μετώπου.

Δορυφορική εικόνα από @NASA #ευβοια_φωτια #ΠυρκαγιαΕυβοια pic.twitter.com/z129BBSa1t — meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) August 8, 2021

Λίγο μακρύτερα και από την άλλη πλευρά του νησιού, η φωτιά κινείται κατευθείαν προς τους Καματριάδες και τους Γαλατσάδες - και αν περάσει από αυτά τα δύο κομβικά σημεία, πλέον θα βρεθεί πάνω από την Αιδηψό.





Στο νότιο τμήμα, οι υποστηρικτικές ομάδες πυροπροστασίας που έχουν φτάσει στη χώρα μας από την Ουκρανία και την Ρουμανία και εργάζονται νυχθημερόν, ελέγχουν την κατάσταση στο χωριό Τρούπι, όσο και λίγο πιο βόρεια, στα Καλύβια και στο Σπαθάρι. Στη συγκεκριμένη περιοχή βοηθούν και οι άνεμοι, με συνέπεια να μην προβλέπεται προς το παρόν επέκταση της φωτιάς προς νότο.

Μαζική έξοδος από θαλάσσης

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, από το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 15:00, συνολικά 4.500 άνθρωποι, με 1.500 οχήματα εγκατέλειψαν την Εύβοια, προσπαθώντας να ξεφύγουν από την πύρινη λαίλαπα και τους πνιγηρούς καπνούς.

Πολλοί εξ αυτών είναι παραθεριστές που αποχώρησαν άρον – άρον, αν και δεν έκαναν διακοπές σε περιοχές όπου μαίνονται οι φωτιές, ενώ πολλοί άλλοι είναι μόνιμοι κάτοικοι ή ιδιοκτήτες εξοχικών που αποφάσισαν να φύγουν από την Εύβοια.





Δωρεάν οι μετακινήσεις

Δωρεάν θα πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις επιβατών και οχημάτων από τα λιμάνια της Αιδηψού και Αγιόκαμπου Ευβοίας μετά από εντολή του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη.

Απεγκλωβισμοί απο θαλάσσης

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, σχετικά με τις διαδικασίες απεγκλωβισμού πολιτών από την Εύβοια, που δοκιμάζεται για 6η ημέρα από τις φωτιές, τστην διάρκεια της νύχτας, 9 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από την παραλία Μαυρίκα της Εύβοιας και μεταφέρθηκαν με σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο Ψαροπούλι της Εύβοιας.

Ακόμη, 63 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από επιβατηγό πλοίο από το Ψαροπούλι της Εύβοιας στην Σκιάθο.

Επίσης, νωρίς το πρωί της Κυριακής, άλλα 13 άτομα μεταφέρθηκαν από το Ψαροπούλι της Εύβοιας στο Πευκί της Εύβοιας, σε περιοχή που δεν βρίσκεται αυτήν την ώρα στην δίνη της φωτιάς..

Συγκλονιστικό ειναι το βίντεο - ντοκουμέντο απο τον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών από την Λίμνη Εύβοιας, καθώς η φωτιά είχε φτάσει μέχρι την παραλία.





Συνολικά, το Λιμενικό έχει δρομολογήσει τον απεγκλωβισμό από θαλάσσης για 2.369 άτομα, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Στην επιχείρηση στην Εύβοια λαμβάνουν μέρος από το πρωί της Κυριακής:

7 σκάφη του Λιμενικού

3 σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού

2 φουσκωτά του Πολεμικού Ναυτικού

2 επιβατηγά τουριστικά πλοία

1 ferry boat και ιδιώτες

Αυξημένη ετοιμότητα ΕΚΑΒ και νοσοκομείων

Έπειτα από επικοινωνία του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια με τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη και τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου και υπό το συντονισμό της 5ης ΥΠΕ:

επιπλέον 4 ασθενοφόρα, επανδρωμένα με ιατρικό προσωπικό, ενισχύουν την περιοχή της Ιστιαίας στη Β. Εύβοια, τα οποία θα παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στον Αγιόκαμπο, από όπου μεταφέρονται πολίτες με πλωτά μέσα προς Αιδηψό και όπου αλλού απαιτηθεί.

το Κέντρο Υγείας Σκιάθου έχει τεθεί σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας, για την περίπτωση που θα μεταφερθούν στη Σκιάθο πολίτες από το λιμάνι του Μαντουδίου.

το παλαιό Νοσοκομείο Χαλκίδας έχει προετοιμασθεί κατάλληλα και είναι έτοιμο να δεχθεί άμεσα για φιλοξενία 52 πυρόπληκτους πολίτες που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (με δυνατότητα αύξησης σε 90). Το παλαιό Νοσοκομείο Χαλκίδας πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή διαμονή των πυρόπληκτων συμπολιτών μας (Κλίνες, κλιματισμός, φύλαξη, καθαριότητα κλπ)





Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πάρνηθα: Τραυματισμός πυροσβέστη – Μεταφορά του με ελικόπτερο

Θεσσαλονίκη: Διαπληκτισμός με... καραμπίνα και πυροβολισμούς

Κολωνός: Ληστεία με πυροβολισμούς σε φούρνο