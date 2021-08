Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια - Λίμνη: χιλιάδες απεγκλωβισμοί πολιτών με πλοία (βίντεο)

Μόνο από τη Λίμνη της Εύβοιας, απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα 1.400 πολίτες. Σε πλήρη ετοιμότητα οι Λιμενικές Αρχές για να επιχειρήσουν όπου χρειαστεί.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, περισσότεροι από 2.200 απεγκλωβισμοί πολιτών έγιναν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, μετά τα καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας. Μάλιστα 1.400 απεγκλωβισμοί έγιναν μόνο στη Λίμνη Ευβοίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου:

Στους 2.284 έφθασαν οι απεγκλωβισμοί που διενεργήθηκαν από το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, από περιοχές που δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα λόγω καταστροφικών πυρκαγιών μεταξύ 1ης και 7ης Αυγούστου.

Επιπρόσθετα, απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Αιδηψού, αναφορικά με την εκκένωση οικισμού της πόλης Λίμνης Βόρειας Ευβοίας, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ζητήθηκε συνδρομή για απεγκλωβισμό τυχόν κινδυνευόντων ατόμων από τις παραλίες Λίμνη, Κοχύλι και Ροβιές Ευβοίας.

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην περιοχή έσπευσαν δυο (02) περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ιδιωτικά σκάφη, ενώ κινητοποιήθηκαν τρία (03) Ε/Γ-Ο/Γ πλοία.

Hundreds of people in Greece are rescued from an island near Athens to escape wildfires https://t.co/qPq6vj2Gqj pic.twitter.com/mMPPqbfcE8 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 7, 2021

Συγκεκριμένα, στον λιμένα Λίμνης Ευβοίας κατέπλευσε απογευματινές ώρες χθες το Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΛΚΥΏΝ” Ν.Π. 12494, το οποίο επιβίβασε 550 άτομα που είχαν απεγκλωβιστεί από την ευρύτερη περιοχή καθώς και 15 οχήματα. Μετά την επιβίβαση τους, το ανωτέρω πλοίο μετέβη στην παραλία “Κοχύλι”, από όπου και επιβίβασε επιπλέον 100 άτομα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί στην εν λόγω παραλία. Ανωτέρω πλοίο κατέπλευσε βραδινές ώρες χθες στον λιμένα Αιδηψού και αποβίβασε με ασφάλεια τα 650 άτομα.

Παράλληλα, το Ε/Γ-Ο/Γ “ΠΑΡΑΛΟΣ” Ν.Π. 12283, κατέπλευσε βραδινές ώρες χθες στον λιμένα Λίμνης Ευβοίας και επιβίβασε 480 άτομα, τα οποία είχαν απεγκλωβιστεί από την ευρύτερη περιοχή και 42 οχήματα, τα οποία και μετέφερε με ασφάλεια στον λιμένα Αιδηψού.

Εν συνεχεία, τρίτο Ε/Γ-Ο/Γ “ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ” Ν.Π. 10657, κατέπλευσε βραδινές ώρες χθες στον λιμένα Λίμνης Ευβοίας όπου και παρέμεινε, με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη. Το ανωτέρω πλοίο φιλοξένησε 230 άτομα τα οποία είχαν απεγκλωβιστεί από την ευρύτερη περιοχή καθώς και 40 οχήματα, τα οποία πρωινές ώρες σήμερα αποβιβάστηκαν στον ίδιο λιμένα με πρωτοβουλία των επιβατών.

Με τη συνδρομή των σκαφών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και ιδιωτικών σκαφών, απεγκλωβίστηκαν πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και μεταφέρθηκαν στο Ε/Γ-Ο/Γ “ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ” Ν.Π. 10657, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στον λιμένα Λίμνης Ευβοίας, ακόμα 25 άτομα από την παραλία Ροβιές Εύβοιας, ενώ στο ανωτέρω πλοίο μεταφέρθηκαν επιπλέον 15 άτομα με χερσαίο μέσο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία απεγκλωβίστηκαν από κατοικίες εντός πόλεως Λίμνης. Συνολικά, το Ε/Γ-Ο/Γ “ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ” Ν.Π. 10657, φιλοξένησε 270 άτομα.

Συνολικά 1.400 άτομα απεγκλωβίστηκαν την 06.08.2021, ενώ έλεγχοι από πλωτά και χερσαία μέσα συνεχίζουν να διενεργούνται στην ευρύτερη περιοχή και παραμένουν σε ετοιμότητα εφόσον αυτό απαιτηθεί.

