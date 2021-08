Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Τραυματίστηκε πυροσβέστης στην Λίμνη

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 45χρονου πυροσβέστη που τραυματίστηκε τα ξημερώματα. Ποια είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα.



«Είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του ο 45χρονος πυροσβέστης που τραυματίστηκε τα ξημερώματα στη Λίμνη της Εύβοιας» επιβεβαιώνει ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Φώτης Σερέτης.

Ο 45χρονος πυροσβέστης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στα φλεγόμενα σπίτια στη Λίμνη της Εύβοιας λίγο πριν τις 4 το πρωί τραυματίστηκε όταν έπεσαν πάνω του διάφορα οικοδομικά υλικά.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ασθενοφόρο τον μετέφερε στο ΚΥ Ιστιαίας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ελαφράς μορφής, όπως επίσης και χτυπήματα στα πλευρά και τα πόδια.



Σύμφωνα με τον κ. Σερέτη «νοσηλεύεται και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Είναι πολύ καλά στην υγεία του».

Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα

Τα αεροπλάνα και οι τόνοι νερού που πέφτουν τις τελευταίες ώρες πάνω από κρίσιμα μέτωπα της Εύβοιας έδωσαν τη λύση σε όλο το νυχτερινό θρίλερ και παράλληλα μια ανάσα σε πυροσβέστες, εθελοντές και μηχανήματα που δουλεύουν μέρες τώρα ακατάπαυστα.

Η νυχτερινή μάχη στο Σπαθάρι, τα Καλύβια, και τον Κάκαβο πήρε πριν λίγο μία εντελώς διαφορετική τροπή όταν το ρωσικό Β 200 και τα ελικόπτερα έφτασαν πάνω από τα χωριά και έριξαν νερό. Οι φλόγες δεν πρόλαβαν να εγκλωβίσουν πυροσβέστες και κατοίκους που βρίσκονταν μέσα στα χωριά για να τα υπερασπιστούν και οι οποίοι δεν έφυγαν από κει παρά τις εκκλήσεις που γινόταν όλη τη νύχτα και χθες το απόγευμα.

Αυτή την ώρα το μέτωπο που κινείται προς τη νότια πλευρά είναι έξω από τα χωριά χωρίς να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές.

«Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Θέλουμε να κρατήσουμε τα μεγάλα μέτωπα. Να μην περάσουν το Καντήλι» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Σπανός. Το Καντήλι είναι ένα παλιό Λατομείο που με τις εξορύξεις και τους γύρω δρόμους λειτουργεί σαν αντιπυρική ζώνη για το πέρασμα της φωτιάς από την Βόρεια στην Κεντρική Εύβοια.

Αντίθετα το δυτικό μέτωπο, δηλαδή αυτό που αναπτύχθηκε μετά το Δρυμώνα και πήρε κατεύθυνση προς την Ιστιαία ,το ξημέρωμα οι πυροσβέστες, οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και τα χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας και του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού με τις αντιπυρικές ζώνες δίνουν πραγματική μάχη να κρατήσουν τη φωτιά έξω από το χωριό Σήμια που το έχουν κυκλώσει οι φλόγες, ενώ παράλληλα άρχισαν εκεί να επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Την ίδια στιγμή διάφορες εστίες στην Κοκκινομηλιά, το Μαρούλι, τις Μηλιές, τον Κρυονερίτη και τις Αγδίνες αναζωπυρώθηκαν δημιούργησαν νέα μέτωπα και χωματουργικά μηχανήματα των δήμων μαζί με πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν μία πραγματική μάχη με τη βοήθεια και των εναέριων μέσων.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Χρειάζεται ακόμη πάρα πολλή προσπάθεια» τονίζει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο κ. Σπανός και συνεχίζει «χρειαζόμαστε ενίσχυση των δυνάμεων. Μόνο με χωματουργικά και σκαπτικά μηχανήματα δεν σβήνει η φωτιά. Έχει προκληθεί μία τεράστια καταστροφή. Πάνω από 300 χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτες».

