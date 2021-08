Κοινωνία

Φωτιά - Αρχηγός Πυροσβεστικής: στην Εύβοια διατέθηκαν πολλά εναέρια μέσα

Τι λέει ο Στέφανος Κολοκούρης για την μάχη των επίγειων δυνάμεων και τι απαντά στην κριτική για την διάθεση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε το βράδυ της Κυριακής ο Στέφανος Κολοκούρης, για τις πυρκαγιές ανά την Ελλάδα.

Όπως είπε ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής, «για την Εύβοια έχω μια πολύ καλή εικόνα ό,τι αντιμετωπίστηκε το νότιο μέτωπο και ότι προς το Πευκί, κι έχει αντιμετωπιστεί το μέτωπο. Πέρασε λίγο σε μερικές αυλές, αλλά σταμάτησε η φωτιά, ανακόπηκε η δυνατή φορά της πυρκαγιάς προς το Πευκί. Πέρασε με τις ελάχιστες δυνατές ζημιές».

«Έχει μείνει ένα δυτικό κομμάτι, που προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με τις άλλες Αρχές να το αντιμετωπίσουν, στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού», προσέθεσε ο κ. Κολοκούρης

Ερωτηθείς για την κριτική κατοίκων και τοπικών αρχόντων για την μη διάθεση επαρκών εναέριων μέσων πυρόσβεσης για την Εύβοια, ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής είπε ότι «για τα εναέρια μέσα ξέρω ότι και τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε και πολλές φωτιές, αλλά ειδικά σήμερα, ήταν πολλά τα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν στην Εύβοια. Επειδή ήταν μεγάλο το μέτωπο, είχε πολλούς καπνούς, μπορεί οι κάτοικοι να μην τα είδαν, αλλά επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα».

«Η Εύβοια παίρνει τον μεγαλύτερο αριθμό των εποχικών πυροσβεστών που προσλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι. Συνολικά επιχειρούν στην Εύβοια 460 πυροσβέστες, δεν είναι πολλοί, δεν λέω αυτό, αλλά δεν είναι και λίγοι, νομίζω. Οι καιρικές συνθήκες ευθύνονται για το μέγεθος της φωτιάς. Όλοι δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό, δώσαμε τις δυνάμεις μας με υπερβάλλοντα ζήλο», προσέθεσε.

Σε ότι αφορά την φωτιά στην Αρκαδία, που έχει περάσει από την Ηλεία, ο κ. Κολοκούρης είπε ότι «έχει μπει σε δασική έκταση και τώρα που κόπασαν οι άνεμοι γίνεται προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί και να τελειώσει και αυτή».

Όπως τόνισε, ο ίδιος συντόνιζε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζει να είναι επί του πεδίου για τον συντονισμό της φωτιάς στην Πάρνηθα, λέγοντας ότι ήταν μεγάλης σημασίας για την Πυροσβεστική να αντιμετωπιστεί και να μην ξεφύγει παραπάνω εκείνη η φωτιά.

Ο κ. Κολοκούρης ευχαρίστησε όλους τους πυροσβέστες γιατί όπως είπε δουλεύουν με γενική επιφυλακή, που σημαίνει ότι δεν φεύγουν καθόλου και υπό αντίξοες συνθήκες, με θερμοκρασίες 45 βαθμούς και πάνω. Μαζί με αυτούς, ευχαρίστησε και όλους όσοι συνδράμουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών για να την κατάσβεση των πύρινων μετώπων.

