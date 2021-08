Πολιτική

Φωτιές - Χαρδαλιάς: αμείωτος ο αγώνας στην Εύβοια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας

Στην Εύβοια ο αγώνας συνεχίζεται αμείωτος, με την ίδια αυταπάρνηση όλων των δυνάμεων μας, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της έκτακτης ενημέρωσης για την εξέλιξη των πυρκαγιών.

Σημείωσε πως το βράδυ που έχουμε μπροστά μας θα είναι δύσκολο, αλλά διαβεβαίωσε ότι τόσο το πυροσβεστικό σώμα όσο και οι ένοπλες δυνάμεις, το λιμενικό σώμα και η ΕΛ.ΑΣ. καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες απέναντι στα πολλαπλά μέτωπα για να διαφυλάξουν τις ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Επισήμανε πως οι δυνάμεις που επιχειρούν έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Σε ό,τι αφορά την εικόνα στην Αττική, είπε ότι συνεχίζεται να βελτιώνεται.

Παρατείνεται η ΠΝΠ έως τις 13 Αυγούστου

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που τέθηκε σε ισχύ στις 6 Αυγούστου παρατείνεται έως την ερχόμενη Παρασκευή 13 Αυγούστου, ενημέρωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με αυτήν, απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα η μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές natura και άλση. Ταυτόχρονα, απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα, εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Το “ευχαριστώ” Μητσοτάκη στους ξένους για τη βοήθεια στην Ελλάδα

Φωτιά - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Επανακυκλοφορούν οι αμαξοστοιχίες 884 και 885

Ρέθυμνο: Νέα γυναικοκτονία - Θύμα 46χρονη