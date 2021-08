Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια - Σταμούλος: 1000 καμένα σπίτια στον Δήμο Μαντουδίου

Εφιαλτικές εκτιμήσεις για τις ολέθριες συνέπειες της καταστροφής από τις πολυήμερες πυρκαγιές στο νησί.

Για 1000 καμένα σπίτια μόνο στον Δήμο Μαντουδίου, έκανε λόγο ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Σταμούλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Όπως είπε χαρακτηριστικά «στον Δήμο Μαντουδίου έχουν καεί 450.000 στρέμματα», από τα συνολικά 550.000 στρέμματα στα οποία εκτείνεται ο Δήμος.

Σε ότι αφορά τις καταστροφές σε σπίτια είπε ότι «στον Δήμο Μαντουδίου, η φωτιά μπήκε μέσα σε όλους τους οικισμούς, εκτός από το Μαντούδι και το Προκόπι. Τα καμένα σπίτια είναι 1000 μόνο στον Δήμο μας».

Επεσήμανε ότι από την πρώτη στιγμή ζητούσαν περισσότερα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, αλλά δεν εισακούονταν, καθώς ήταν «φωνή βοώντος εν τη ερήμω».

Ο κ. Σταμούλος είπε ότι αυτό που επείγει τώρα είναι η αποκατάσταση και η στήριξη των πολιτών από το Κράτος λέγοντας ότι οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν και πώς να ζήσουν, αλλά και ότι «έρχονται πλημμύρες μετά από λίγους μήνες».