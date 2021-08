Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια - Κοντζιάς: οι περιοχές που καίγονται δεν σχετίζονται με ανεμογεννήτριες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού για την αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα πύρινα μέτωπα και την κρίσιμη περιοχή, όπου δίνεται σήμερα μεγάλη μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης

«Η κατάσταση με τις φωτιές έχει αρχίσει να εξομαλύνεται, αφού ένα-ένα τα μέτωπα έσβησαν στην θάλασσα», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο Γιάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας - Αιδηψού, συμπληρώνοντας ότι «η ατμόσφαιρα είναι πολύ επιβαρυμένη από τους καπνούς»

Όπως είπε ο κ. Κοντζιάς, «το θέμα είναι πως θα εξελιχθεί η φωτιά από το Πευκί έως την Ιστιαία», προσθέτοντας ότι όπως πληροφορήθηκε, «σήμερα τα εναέρια μέσα θα επιχειρήσουν, κατά προτεραιότητα, στην περιοχή των Ελληνικών»

«Έχει δοθεί μια μεγάλη μάχη στο μέτωπο των Καματριάδων, από πυροσβέστες και κατοίκους για να ανακοπεί η φωτιά», είπε ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού, λέγοντας ότι «είναι συγκινητική η στήριξη της κοινωνίας, έρχονται άνθρωποι από παντού και καταθέτουν την ψυχή τους».

Σε ότι αφορά τις αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι οι φωτιές στην περιοχή σχετίζονται με την πρόθεση εγκατάστασης ανεμογεννητριών, ο Δήμαρχος είπε ότι υπάρχει «ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν δεχόμαστε να τοποθετηθούν στην περιοχή μας, για συγκεκριμένους λόγους, ανεμογεννήτριες», αποσαφηνίζοντας πάντως ότι «οι εκτάσεις στις οποίες εκδηλώθηκαν οι φωτιές, δεν έχουν να κάνουν με περιοχές για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών».





Ειδήσεις σήμερα:

“Το ματς του θανάτου”: H ομάδα που επέλεξε να πεθάνει, παρά να σκύψει το κεφάλι στον Χίτλερ

Φωτιά στην Εύβοια - Σταμούλος: 1000 καμένα σπίτια στον Δήμο Μαντουδίου

Φωτιές: πάνω από 650000 στρέμματα καμένα στην Ελλάδα