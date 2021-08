Πολιτισμός

“Η Δόξα των Ψαρών”: αποκαλυπτήρια για το άγαλμα (βίντεο)

Το εντυπωσιακό άγαλμα, εμπνευσμένο από τους στίχους του Διονυσίου Σολωμού, τοποθετήθηκε στις υπώρειες της Μαύρης Ράχης.

Εμπνευσμένο από τους στίχους του Εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού, και αποτυπωμένο όπως το φαντάστηκε ο ζωγράφος Νικόλαος Γύζης, αποκαλύφθηκε, στις 5 Αυγούστου σε μία λαμπρή τελετή, το άγαλμα της Δόξας των Ψαρών στους πρόποδες της Μαύρης Ράχης.

Το επιβλητικό άγαλμα ύψους 4 μέτρων, δωρεά του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου, φιλοτέχνησε ο σπουδαίος γλύπτης Νίκος Γεωργίου, ενώ η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου έγινε από τον Αρχιτέκτων Μηχανικό Μανώλη Βουρνού.

200 χρόνια μετά την Ελληνική επανάσταση τα Ηρωικά Ψαρά απέκτησαν τη δική τους Δόξα η οποία «φτερουγίζει» στη Μαύρη ράχη, πάνω στο χώμα που είναι σπαρμένο με οστά των Ηρώων μας.

Στο άγαλμα, η Δόξα με κατάλευκο χιτώνα καταγράφει τα ονόματα των ηρώων μετά την καταστροφή των Ψαρών σύμφωνα με το έργο του Νικολάου Γύζη που το εμπνεύστηκε από το επίγραμμα του Σολωμού.

Σύμφωνα με το επίγραμμα αυτό, που έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός το 1825 με αφορμή το ιστορικό γεγονός της καταστροφής των Ψαρών η μορφή της προσωποποιημένης Δόξας τιμά τους νεκρούς Έλληνες μέσα σε ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής.

«Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη

Περπατώντας η Δόξα μονάχη

Μελετά τα λαμπρά παλικάρια

Και στην κόμη στεφάνι φορεί

Γεναμένο από λίγα χορτάρια

Που είχαν μείνει στην έρημη γη».

Πηγή: chiosphotos.gr

