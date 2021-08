Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κρήτη: διασωληνώθηκε 20χρονη στο ΠΑΓΝΗ

Η κοπέλα εισήχθη το Σάββατο στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, αλλά η κατάσταση της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Αγώνας δρόμου για να βρεθεί κλίνη σε ΜΕΘ.

Μια 20χρονη που νοσηλεύονταν με κορονοϊό στην κλινική Covid του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου από το Σάββατο 7 Αυγούστου, διασωληνώθηκε την Κυριακή καθώς παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση στην κατάσταση της υγείας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ του Σαββάτου είχε γίνει προσπάθεια να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ώστε να διασωληνωθεί καθώς η αναπνευστική λειτουργία της ασθενούς παρουσίασε επιδείνωση, όμως δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη στη ΜΕΘ.

H 20χρονη μεταφέρθηκε τελικά στο ΠΑΓΝΗ την Κυριακή, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Covid του Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο neakriti.gr ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης, η νεαρή κοπέλα πάσχει από υποκείμενα νοσήματα.

Η ανακοίνωση από το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου:

Στις 7-8-2021 νεαρή γυναίκα 20 ετών εισήχθη στην κλινική covid του ΓΝΑΝ, έχοντας διαγνωστεί θετική στον κοροναϊό. Στις 8-8-2021 η αναπνευστική λειτουργία της ασθενούς παρουσίασε επιδείνωση. Προληπτικά έγινε συνεννόηση με το ΠΑΓΝΗ όπου το μεσημέρι μας διέθεσε μία κλίνη ΜΕΘ covid σε περίπτωση που τη χρειαζόμαστε. Η ασθενής κρίθηκε αναγκαίο να διασωληνωθεί αργά το βράδυ (22.00 μ.μ.) και στη συνέχεια διακομίσθηκε στη ΜΕΘ covid του ΠΑΓΝΗ.

