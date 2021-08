Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας - “Έκρηξη” στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά ο αριθμός των νέων μολύνσεων ανά περιφερειακή ενότητα. Σε ποιες περιοχές παρατηρείται έξαρση των κρουσμάτων.

Την Δευτέρα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.595 νέα κρούσματα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 516.785 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 116 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.389 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 20, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.097 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 207 (61.4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη.

Στην Αττική καταγράφηκαν και πάλι τα περισσότερα κρούσματα (667), ενώ «έκρηξη κρουσμάτων είχαμε στην Κρήτη, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 440 κρούσματα. Επίσης 217 κρούσματα καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα

Μητσοτάκης - Μισούστιν: πιθανή η αποστολή δεύτερου Beriev

Φωτιά στην Φωκίδα: νεκρός ο χειριστής μπουλντόζας που έπεσε σε γκρεμό

Φωτιές: η Τουρκία στέλνει πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ελλάδα