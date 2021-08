Κοινωνία

Φωτιές: Παραιτήθηκε ο διοικητής της Αεροπορίας Στρατού

Το "καυτό" παρασκήνιο της παραίτησης του υποστρατήγου Γιώργου Κουμεντάκου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ένας από τους κύριους λόγους ρήξης του διοικητή της Αεροπορίας Στρατού με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν η έντονη διαφωνία για τα διαθέσιμα ελικόπτερα Chinook που επιχειρούσαν στα πύρινα μέτωπα, που φαίνεται ότι δεν ήταν αυτά που είχαν ανακοινωθεί.



Η διαφωνία πάνω στους αριθμούς και τις πραγματικές διαθεσιμότητες έφερε αρχικά την μετακίνησή του στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), μετά από έκτακτο Συμβούλιο Κρίσεων που έγινε την Παρασκευή.

Ο υποστράτηγος Γιώργος Κουμεντάκος , το πρωί υπέβαλε την παραίτησή του, ύστερα από σχεδόν 5 μήνες στην θέση του Διοικητή.



Στρατιωτικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η προστριβή ξεκίνησε από το γεγονός ότι για την καταπολέμηση των πυρκαγιών επιχείρησαν 3 Chinook ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι μπορούσαν να διατεθούν πολλά περισσότερα.

Η Αεροπορία Στρατού διαθέτει συνολικά 25 ελικόπτερα Chinook ενώ εδώ κι ένα χρόνο έχουν αποδεσμευθεί σχετικά κονδύλια για την συντήρηση των ελικοπτέρων και την προμήθεια κινητήρων.



Αναμένεται να πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση ΑΣΣ (Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο) για την πλήρωση του κενού.

