Φωτιές: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά σε Αττική και Εύβοια

Τεράστια παραμένουν τα προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Μεγάλα παραμένουν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων, λόγω των πυρκαγιών.

Ήδη γίνονται εργασίες σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών στην ηλεκτροδότηση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων, οι οποίες είναι τεράστιες. Μόνο στην Αττική επηρεάστηκαν 560 χιλιόμετρα δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ηλεκτροδότηση 60.000 πολιτών.

Μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί 1.000 στύλοι, 20 υποσταθμοί και μέχρι σήμερα στην Αττική 10.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Οι ζημιές αναμένονται να έχουν αντιμετωπιστεί μέσα σε 10 ημέρες.

Στην Εύβοια καταβάλλεται προσπάθεια να ηλεκτροδοτηθεί η Αγία Άννα, ενώ 7.000 νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στον Δήμο Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας και στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού. Η ζημιά στο δίκτυο είναι μεγάλη.

Επίσης, μεγάλα προβλήματα ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν η Λακωνία και η Αρκαδία, καθώς πάνω από 10 οικισμοί έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.





