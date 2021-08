Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: Στη φυλακή τρεις συλληφθέντες για εμπρησμούς

Οι συλληφθέντες για τους εμπρησμούς σε Κρυονέρι, Πετρούπολη και Πεδίον του Άρεως.

Της Λίας Κοντοπούλου

Σε δύο προφυλακίσεις και σε μία ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή προχώρησαν οι δικαστικές αρχές αναφορικά με τους τρεις συλληφθέντες -δύο άνδρες και μία γυναίκα- που φέρονται ως οι δράστες εμπρησμών στο Κρυονέρι, στην Πετρούπολη και στο Πεδίον του Άρεως.

Αναλυτικά, προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 43χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή για εμπρησμό στο Κρυονέρι, προσποιούμενος τον εθελοντή. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για πρόκληση πυρκαγιάς σε δάσος εκ προθέσεως, με εξάπλωση της φωτιάς σε μεγάλη έκταση, από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση.

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 47χρονος άνδρας, που κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για δύο εμπρησμούς στο άλσος Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη.

Στη φυλακή οδηγήθηκε και η γυναίκα που συνελήφθη στο Πεδίον του Άρεως την ώρα που φέρεται να επιχειρούσε να βάλει φωτιά αν και η κατηγορία που αντιμετώπιζε ήταν σε βαθμό πλημμελήματος. Το Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών χωρίς αναστολή.

