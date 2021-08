Κοινωνία

Φωτιές: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του εθελοντή πυροσβέστη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βασίλη Φιλιώρη. Με λευκό τριαντάφυλλο η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Βασίλη Φιλιώρη, του εθελοντή πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία κατά την διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική.

Η κηδεία του αδικαχαμένου πυροσβέστη, πατέρα δύο παιδιών, πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στα Άνω Λιόσια.

Στον ιερό ναό με λευκό τριαντάφυλλο μετέβη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ στην κηδεία παρέστη και η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Νωρίτερα την Τρίτη οι υπουργοί Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης και Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αποφάσισαν να τελεστεί δημόσια δαπάνη η κηδεία του εθελοντή πυροσβέστη.

Όπως επισημαίνεται σε Δελτίο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών, η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί «ελάχιστο φόρο τιμής της αναγνώρισης της αυταπάρνησης και της αυτοθυσίας που επέδειξε ο Βασίλης Φιλώρας όταν, στις δύσκολες αυτές στιγμές που βιώνει η πατρίδα μας, συνέτρεξε ανιδιοτελώς να βοηθήσει τους συμπολίτες του, επιτελώντας στο ύψιστο το καθήκον του».

Ειδήσεις σήμερα:

Θοδωρής Ιακωβίδης: ο ANT1 έγινε χορηγός του

Χαρδαλιάς για φωτιές: Η παραίτηση μου είναι στο συρτάρι του Πρωθυπουργού

Μητσοτάκης: Στεγαστική συνδρομή έως 150000 ευρώ στους πυρόπληκτους