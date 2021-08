Τοπικά Νέα

Φωτιά στη Γορτυνία: Πυροσβεστικός φραγμός στα όρια Ηλείας – Αρκαδίας

Νέες εκκενώσεις οικισμων. Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Προληπτικές εκκενώσεις 12 οικισμων λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά που μαίνεται στην Γορτυνία, ενώ ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης στον συγκεκριμένο σημείο με μετακίνηση οχημάτων από άλλα σημεία, για να ανακόψουν την πορεία του μετώπου.

Μετά από εισήγηση της Πυροσβεστικής, για προληπτικούς λόγους, εστάλη μήνυμα στους κατοίκους 12 οικισμών προς τα οποία κινείται το μέτωπο, προκειμένου να εκκενώσουν οι κάτοικοι ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στους οικισμούς Χρυσοχώρι, Ιαματικές πηγές, Λουτρά, Λίθαρος, Αγιονέρι, Παρνασσός, Όχθια, Αετοράχη, Κάλλιανη, Δόξα, Τουμπίσι ή Μελιδόνι, εκκενώστε τώρα προς Τρόπαια, Τρίπολη».

Οι αναζωπυρώσεις που απασχολούν την Πυροσβεστική είναι στο Καπελίτσι και στο Λιβαδάκι. Από το πρωί, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς, στην Αρχαία Ολυμπία Ηλείας και στη Γορτυνία Αρκαδίας, επιχειρούν 313 πυροσβέστες, με 15 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 101 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα από τη Τσεχία και 21 πυροσβέστες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης στην περιοχή της πυρκαγιάς βρίσκεται και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία (3) Ε/Π και εννέα (9) Α/Φ συμπεριλαμβανομένων ενός (1) Α/Φ της Κροατίας και ενός (1) Α/Φ της Ισπανίας. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πυροσβεστικός φραγμός στα διοικητικά όρια Ηλείας-Αρκαδίας

«Πυροσβεστικός φραγμός έχει στηθεί στα διοικητικά όρια Ηλείας- Αρκαδίας, ώστε να μην περάσει σε περιοχές της Ηλείας, η φωτιά που βρίσκεται στην Γορτυνία», ανέφερε στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος.

Όπως εξήγησε, «η γραμμή άμυνας έχει στηθεί με πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, που δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, μετά τον Αλφειό ποταμό, προκειμένου να μην περάσει η φωτιά προς τις περιοχές Σέκουλας, Δαφνούλα και Αλιφείρα».

Όσον αφορά τις αναζωπυρώσεις που σημειώθηκαν, στις περιοχές Λάλα, Λάσδικα, Δούκα και Μηλιές ο αντιπεριφερειάρχης είπε ότι «αντιμετωπίζονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις».

«Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση με τη φωτιά στην Γορτυνία, η οποία έχει επεκταθεί και έχει δημιουργήσει μέτωπα», είπε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Χρήστος Λαμπρόπουλος.



Όπως πρόσθεσε, «υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις», τονίζοντας ότι «δυστυχώς φυσάει στην περιοχή».



Παράλληλα, επεσήμανε ότι «έχουν γίνει προληπτικές εκκενώσεις οικισμών».

Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τα Κέντρα Υγείας Τροπαίων και Δημητσάνας, το Νοσοκομείο Τρίπολης και το ΕΚΑΒ Τρίπολης

Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας και κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επικοινώνησε με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ/ΚΕΠΥ Νίκο Παπαευσταθίου και τους ζήτησε να θέσουν σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας το Κέντρο Υγείας Τροπαίων, το Κέντρο Υγείας Δημητσάνας, το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και το ΕΚΑΒ Τρίπολης.

