Ρέθυμνο: Γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Τραγικό τέλος για μία γυναίκα στην Κρήτη. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τραγικό τέλος είχε μία γυναίκα που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της στα Λιβάδια στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες το βράδυ όταν η άτυχη 77χρονη την ώρα που βρισκόταν στο μπαλκόνι – άγνωστο πώς – έχασε την ισορροπία της κι έπεσε στο… κενό.

Από την πτώση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων.

Δυστυχώς, η άτυχη γυναίκα με την σορό της να μεταφέρεται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε και η αστυνομία που ερευνά το περιστατικό με το πιθανότερο σενάριο να κάνει λόγο για τραγικό δυστύχημα.

