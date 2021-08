Καιρός - Καύσωνας: Εκρηκτικό “κοκτέιλ” αφόρητης ζέστης και σκόνης - Πότε θα δροσίσει

Κοινωνία

Κορυφώνεται το νέο κύμα ζέστης με θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς. Πότε θα πάρουμε τις πρώτες ανάσες δροσιάς.

Κορύφωση αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το νέο κύμα ζέστης, το οποίο ενέσκηψε από την αρχή της εβδομάδας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 42 βαθμούς (C), κυρίως στα κεντρικά ηπειρωτικά.

Έντονο αίσθημα δυσφορίας θα δημιουργηθεί και πάλι, ιδίως στα αστικά κέντρα, ενώ παράλληλα αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως στα δυτικά της χώρας. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από αύριο Πέμπτη και ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο, όταν οι θερμοκρασίες φαίνεται πλέον να επανέρχονται στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα στα κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσουν τοπικά τους 41-42C, στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37-38C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 39-40C. Στα νησιωτικά τμήματα, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν επίσης σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας στο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Ρόδο τους 38-39 C, στην Κρήτη τους 39-41C, στις Κυκλάδες και στο Ιόνιο τους 36-37C.

Παράλληλα, σήμερα, τις θερμές ώρες, αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως, ορεινά ηπειρωτικά. Τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις θερμές ώρες στα ορεινά της Πελοποννήσου, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει και για περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας.





