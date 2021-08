Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Έκαναν διακίνηση μεταναστών με πλαστά τεστ κορονοϊού

Το κύκλωμα εφοδίαζε τους διακινούμενους και με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Εξαρθρώθηκε, μετά από πολυήμερη έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπών στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Απογευματινές ώρες της 8-8, στο Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, συνελήφθησαν τρία μέλη της σπείρας (δύο Έλληνες ηλικίας 18 και 22 ετών και 20χρονος αλλοδαπός, καθώς και δύο αλλοδαποί (διακινούμενοι), ενώ λίγο αργότερα συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας σε οικία στην Αθήνα, δύο Ελληνίδες που σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το κύκλωμα προμήθευε αλλοδαπούς με ταξιδιωτικά έγγραφα διαφόρων χωρών, προκειμένου αυτοί να αναχωρήσουν παράνομα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και να μεταβούν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή xώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τα μέλη της σπείρας μετέφεραν την 8-8 με αυτοκίνητο της σπείρας, τους δύο διακινούμενους στον Αερολιμένα Αθηνών.

Με μεθοδικότητα τούς συνόδευσαν καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης τους στα διαφορετικά σημεία ελέγχων και τους καθοδηγούσαν, με σκοπό να επιτύχουν την επιβίβαση σε αεροσκάφος με προορισμό ευρωπαϊκή χώρα, αφού προηγουμένως τους είχαν εφοδιάσει με τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, κάρτες επιβίβασης και διαγνωστικά αρνητικά τεστ covid.

Λίγο πριν φτάσουν στην πύλη εξόδου με προορισμό ευρωπαϊκές χώρες, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, προέβησαν στον έλεγχό των διακινητών και των διακινούμενων και εν συνεχεία τους συνέλαβαν.

Στην κατοχή τους αλλά και σε έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 6 τεστ covid, κάποια αμφιβόλου γνησιότητας και κάποια σε στοιχεία άλλων ατόμων, ταυτότητες, διαβατήρια, 1.740 ευρώ, το αυτοκίνητο και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

