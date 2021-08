Κοινωνία

Δεκαπενταύγουστος: Όλα τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός της Tροχαίας ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου

Αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας έχει προγραμματίσει η Τροχαία ενόψει του εορτασμου του Δεκαπενταύγουστου, βάσει ειδικού σχεδιασμού του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Ταυτόχρονα θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου στα εθνικά δίκτυα, για την έξοδο και την επιστροφή, ως εξής:

Την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021, από ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 14 Αυγούστου 2021, από ώρα 08:00 έως 13:00, για το ρεύμα εξόδου.

Την Κυριακή 15 Αυγούστου 2021, από ώρα 16:00 έως 23:00, για το ρεύμα εισόδου:

Τα έκτακτα μέτρα, που αρχίζουν από την Τετάρτη 12 Αυγούστου, όπως ανακοινώθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, περιλαμβάνουν:

αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης,

ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχαίας εντός των πόλεων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κλπ),

έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς - Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται,

ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Από την Αστυνομία υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί παρακαλούνται:

να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου,

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση,

να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά τους και

σε κάθε περίπτωση, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.