Φωτιές από κεραυνούς σε Μάνδρα και Πόρτο Γερμενό

Στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Εξι διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που οφείλονται σε κεραυνούς.

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Οι εστίες της φωτιάς είναι στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας και το Πόρτο Γερμενό.

