Κοινωνία

Φωτιές: Αυξάνεται η διεθνής βοήθεια - Σε ποια μέτωπα επιχειρεί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινητική είναι η βοήθεια άλλων Κρατών, με την αποστολή πολυπληθών αποστολών, οχημάτων και εναέριων μέσων. Έφτασε στην Ελλάδα και η ομάδα πυροσβεστών απο την Γερμανία.

Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζανίτης, Ευαγγελία Δεληγιάννη

Αυξάνεται η διεθνής βοήθεια και οι αποστολές απο άλλες χώρες που επιχειρούν στην Ελλάδα για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Τα ρωσικά Ιλούσιν βρίσκονται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα δύο θηριώδη πυροσβεστικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στην Ελλάδα και αναμένεται να συνδράμουν με αποστολές στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Στις δεξαμενές τους μπορούν να φέρουν 40 τόνους νερού ενώ σχεδιάζεται να επιχειρήσουν από μεγάλο ύψος για την δημιουργία υδρονέφωσης.

Τα ξημερώματα έφτασε στην Ελλάδα και η πολυπληθής αποστολή από την Γερμανία. 167 πυροσβέστες με προσωπικό υλικοτεχνικής στήριξης μαζί με 41 πυροσβεστικά και βοηθητικά οχήματα απαρτίζουν την αποστολή, για την οποία προτιμήθηκαν άτομα που μιλούν Ελληνικά ή έχουν ελληνική καταγωγή.

Ουκρανοί πυροσβέστες με έχουν αναπτυχθεί στα πύρινα μέτωπα της Βορείου Ευβοίας, μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους και εθελοντές. Συνολικά 110 πυροσβέστες και διασώστες από την Ουκρανία έσπευσαν από την δεύτερη ημέρα εκδήλωσης των πυρκαγιών για βοήθεια στην χώρα μας.

Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία έχει αναπτυχθεί δύναμη με 40 πυροσβέστες με 6 οχήματα και πλήρη εξοπλισμό, από το Κουβέιτ, που βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και 2 ημέρες.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής των Ρουμάνων πυροσβεστών που εμφανίζεται από μερίδα ιστοσελίδων να έχει υποστηρίξει ότι οι πυρκαγιές στην Ελλάδα μπορούσαν να σβήσουν σε μία ημέρα με επιστολή προς τον Νίκο Χαρδαλιά διαψεύδει την φημολογία: "Εγώ και οι συνάδελφοί μου δεν είπαμε πως οι φωτιές που αναπτύχθηκαν στα σημεία που επιχειρούσαμε υπό τις οδηγίες του Έλληνα επικεφαλής μπορούν να σβηστούν σε μία ημέρα".

Έναν ακόμα μύθο τον οποίο καταρρίπτει ο Ρουμάνος πυροσβέστης αφορά σε αναρτήσεις στο Facebook κατά τι οποίες θα μπορούσε η φωτιά να σβηστεί με φωτιά. Όπως ο ίδιος λέει, πρόκειται για ένα μεγάλο ψέμα: "Χρησιμοποιούμε παρόμοιες μεθόδους με την Ελλάδα όταν σβήνουμε φωτιές στην Ρουμανία και η μέθοδος 'φωτιά με φωτιά' χρησιμοποιείται στην χώρα μας μόνο σαν έσχατο μέτρο και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις δεν προτείνεται".

Ειδήσεις σήμερα

Φωτιές- Μητσοτάκης: Ευχαριστίες σε ξένους ηγέτες για τη βοήθεια

Φωτιές - Αστυνομία: προσοχή σε εράνους από απατεώνες

Κορονοϊός - Λινού: Λογική η αύξηση στα κρούσματα