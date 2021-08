Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη: Στους “16” του Rogers Cup

Η Σάκκαρη ξεπέρασε το... "εμποδιο" της Ρωσίδας Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Η Μαρία Σάκκαρη τέθηκε αντιμέτωπη το απόγευμα της Τετάρτης με την Ρωσίδα Βερόνικα Κουντερμέτοβα, την νίκησε 2-1 σετ και προκρίθηκε στους "16" του Rogers Cup στο Μόντρεαλ.

Η 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια πήρε εύκολα το πρώτο σετ με 6-4. Στο δεύτερο η 24χρονη Ρωσίδα, No33 του κόσμου, δυσκόλεψε περισσότερο την Μαρία Σάκκαρη.

Οι δυο τους κονταροχτυπήθηκαν με τη μάχη να μοιάζει αμφίρροπη και την ισοπαλία να κυριαρχεί στα games. Τελικά η Κουντερμέτοβα πήρε το δεύτερο σετ με 7-5. Η Μαρία Σάκκαρη όμως ήταν εκεί στο τρίτο σετ.

Αν και βρέθηκε πίσω (0-2), κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να περάσει μπροστά. Τελικά πήρε το τρίτο σετ (6-4) και την πρόκριση για τους "16" της διοργάνωσης. Αντίπαλός της θα είναι η Βικτόρια Αζαρένκα (12/8, 19:00). H 32χρονη Λευκορωσίδα βρίσκεται στο Νο15 της παγκόσμιας κατάταξης.

