Αθλητικά

Rogers Cup- Σάκκαρη: προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο για πρώτη φορά στην καριέρα της

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν μπροστά στα σετ όταν είδε την αντίπαλο της να εγκαταλείπει.

Για πρώτη φορά στην καριέρα της, η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Rogers Cup. Η Ελληνίδα τενίστρια είδε την αντίπαλό της, Μαρίε Μπόουζκοβα, να αποσύρεται, καθώς η τελευταία αισθάνθηκε ζάλη και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει τον αγώνα. Η Σάκκαρη προηγείτο με set και break, όταν η 23χρονη Τσέχα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Μετά από μιάμιση ώρα αγώνα, η Σάκκαρη επικράτησε της Νο74 τενίστριας στην παγκόσμια κατάταξη της WTA, με 6-4, 3-1 και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της, στο main draw του Καναδικού event.

Πάντως, η Μπόουζκοβα είχε ξεκινήσει καλύτερα και προηγήθηκε με 2-4. Η 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια αντέδρασε, ανέβασε την απόδοσή της για να κερδίσει τα επόμενα τέσσερα games του αγώνα, κάνοντας έτσι το 1-0 με ανατροπή. Στο 5-4 η Τσέχα είχε πάρει το πρώτο ιατρικό timeout της, καθώς ζαλιζόταν και η γιατρός του αγώνα της μέτρησε την πίεση. Τελικά, έπαιξε ακόμη πέντε games, μέχρι να δηλώσει αδυναμία να συνεχίσει.