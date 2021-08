Αθλητικά

Σάκκαρη: ψηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μεταξύ άλλων, ξεπέρασε την Σερένα Ουίλιμας.

Άνοδο μίας θέσης κατέγραψε η Μαρία Σάκκαρη στη νέα κατάταξη της WTA. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ανέβηκε στο Νο 18 του κόσμου με 3.295 βαθμούς, ξεπερνώντας τη Σερένα Ουίλιαμς, η οποία έχασε τέσσερις θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 20.

Στην κορυφή παραμένει η Ασλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία, με δεύτερη τη Ναόμι Οσάκα από την Ιαπωνία και τρίτη την Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία, ενώ αξιοσημείωτη πτώση τριών θέσεων, είχαν η Καναδή Μπιάνκα Αντρεέσκου (Νο 8) και η Ρουμάνα Σιμόνα Χάλεπ (Νο 13).

Για πρώτη φορά ανέβηκε στη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, η Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, νικήτρια του εφετινού Ρολάν Γκαρός.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έχασε δύο θέσεις και είναι πλέον στο Νο 226 με 324 βαθμούς, ενώ η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου είναι λίγο πιο πίσω, στο Νο 229 (-1) με 314β.

