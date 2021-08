Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Ελπιδοφόρες τρεις νέες θεραπείες

Οι δοκιμές θα διεξαχθούν σε περισσότερα από 600 νοσοκομεία παγκοσμίως. Ποια φάρμακα έχουν επιλεγεί

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα την προσεχή έναρξη νέων κλινικών δοκιμών παγκοσμίως για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας έναντι της Covid-19 τριών επιπλέον θεραπειών: της αρτεσουνάτης, της ιματινίμπης και της ινφλιχιμάβης.

"Έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε την προσεχή φάση της μελέτης Solidarity, που ονομάζεται Solidarity PLUS και θα δοκιμάσει τρία φάρμακα: την αρτεσουνάτη, μια αγωγή κατά της ελονοσίας στη βαριά μορφή της, την ιματινίμπη, ένα φάρμακο κατά ορισμένων καρκίνων, την ινφλιχιμάβη, μια αγωγή για τις διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος" όπως η νόσος του Κρον ή η ρευματοειδής αρθρίτιδα, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εξήγησε ότι τα φάρμακα αυτά επιλέχθηκαν από ομάδα ανεξάρτητων ειδικών και δήλωσε ότι οι δοκιμές θα διεξαχθούν σε περισσότερα από 600 νοσοκομεία σε 52 χώρες.

"Την περασμένη εβδομάδα, ο ΠΟΥ ειδοποιήθηκε για τα 200 εκατομμύρια κρούσματα της Covid-19, μόλις έξι μήνες μετά το όριο που ξεπεράστηκε των 100 εκατομμυρίων κρουσμάτων. Και γνωρίζουμε ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος", υπογράμμισε ο Δρ Τέντρος.

"Το ερώτημα αν θα φτάσουμε τα 300 εκατομμύρια και με ποια ταχύτητα θα τα φτάσουμε, εξαρτάται από όλους εμάς. Αν η τρέχουσα πορεία συνεχιστεί, μπορεί να ξεπεράσουμε τα 300 εκατομμύρια καταγεγραμμένα κρούσματα στις αρχές της επόμενης χρονιάς". Ο επικεφαλής του ΠΟΥ εκτίμησε ότι είναι δυνατόν να "αλλάξει αυτό" αν ο κόσμος δράσει από κοινού.

Ξεκινώντας νέες κλινικές δοκιμές για να εξετάσει θεραπευτικές αγωγές, ο ΠΟΥ ελπίζει να βρει πρόσθετα εργαλεία για να μειώσει κυρίως τη θνησιμότητα που οφείλεται στην Covid, καθώς και τη διάρκεια της νοσοκομειακής νοσηλείας.

"Διαθέτουμε ήδη πολλά εργαλεία για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της Covid-19, κυρίως το οξυγόνο, τη δεξαμεθαζόνη και τους ανταγωνιστές ιντερλευκίνης-6. Αλλά χρειάζονται περισσότερες, για όλους τους ασθενείς, είτε έχουν σε βαριά μορφή τη νόσο είτε σε ελαφριά", δήλωσε ο Δρ Τέντρος.

Ο ΠΟΥ ξεκίνησε πέρυσι την Δοκιμή Solidarity.

Τα προσωρινά αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2020, δείχνουν ότι οι τέσσερις θεραπευτικές αγωγές που αξιολογήθηκαν σε 13.000 ασθενείς (ρεμδεσιβίρη, υδροχλωροκίνη, λοπιναβίρη και ιντερφερόνη) "είχαν ελάχιστη ή καμιά επίδραση στη συνολική θνησιμότητα, τον μη επεμβατικό αερισμό και τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο μεταξύ των νοσηλευομένων ασθενών", σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευτούν τον Σεπτέμβριο, διευκρίνισε ο Δρ Τέντρος.

Στη δοκιμή, η αρτεσουνάτη, που παράγεται από την Ipca, θα χορηγείται ενδοφλέβια για επτά ημέρες, και θα χρησιμοποιηθεί η συνήθης δόση που συνιστάται για τη θεραπεία της σοβαρής ελονοσίας.

Η ιματινίμπη, που παράγεται από τη Novartis, θα χορηγείται από το στόμα, μια φορά ημερησίως, για 14 ημέρες.

Η ινφλιχιμάβη, που παράγεται από την Johnson and Johnson, θα χορηγηθεί ενδοφλέβια ως εφάπαξ δόση.

