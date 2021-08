Πολιτική

Μητσοτάκης – φωτιές: η συνέντευξη Τύπου

Ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσαν οι φωτιές, στην διαχείριση τους, αλλά και στα μέτρα ενίσχυσης των πληγέντων.

Η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας δείχνει ότι όλα πρέπει να αλλάξουν. Από τον προσανατολισμό της Οικονομίας, μέχρι την ενεργειακή πολιτική. Και από τη λειτουργία του κράτους μέχρι και την συμπεριφορά των πολιτών. Τα δεδομένα απαιτούν τολμηρές λύσεις για τις οποίες είμαι έτοιμος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, το μεσημέρι της Πέμπτης, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σχετικά με εξελίξεις στο θέμα των πυρκαγιών των τελευταίων ημερών.

«Πρωταρχικός μας στόχος στις φυσικές καταστροφές ήταν, είναι και θα είναι η προστασία της ζωής. Ανθρώπων και ζώων» συνέχισε ο πρωθυπουργός που σημείωσε ότι «πετύχαμε να προστατέψουμε χιλιάδες ανθρώπους, χάσαμε όμως δάση και περιουσίες».

Είναι σημαντικό ότι δεν θρηνήσαμε θύματα στη μεγαλύτερη επέλαση φωτιάς που είχαμε εδώ και χρόνια, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας ότι είχαμε σχεδόν 100 ταυτόχρονες πυρκαγιές κάθε ημέρα, αλλά και ότι η πρακτική των οργανωμένων εκκενώσεων απέδωσε.

Παράλληλα ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στις μάχες της πυρόσβεσης λέγοντας «χάρη στην αυτοθυσία όλων των μαχητών μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι και τους ευχαριστώ για αυτό».

