Φωτιά στα Μέθανα

Επιχειρούν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση στα Μέθανα.

Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατη περιοχή.

