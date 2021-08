Οικονομία

Κορονοϊός - Εμπορικές Εκθέσεις: πως θα ανοίξουν ξανά

Αναλυτικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων. Tι θα ισχύσει για την ΔΕΘ.

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοινώνει την επανέναρξη λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων από την Τετάρτη 01/09/2021.

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και το ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας της 85ης ΔΕΘ καθορίζονται ως εξής:

Εμπορικές Εκθέσεις

Κανόνες Εισόδου στο Εκθεσιακό Κέντρο (χώρο της έκθεσης)

Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του GreenPass (εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες). Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υπόκεινται στο καθεστώς testing που ισχύει για τις τουριστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης.

Οι επισκέπτες προσέρχονται μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής προεγγραφής.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως.

Κανόνες Λειτουργίας Έκθεσης

Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

Εντός των εκθετηρίων ισχύουν οι κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Για τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.

Πρόσθετα Μέτρα Προστασίας

Ο κλιματισμός λειτουργεί με εισροή νωπού αέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Μονοδρόμηση κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών.

Σημεία αντισηψίας και απολύμανσης.

Σύστημα καταμέτρησης ατόμων.

Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης, και των εξοπλισμών.

Ενημερωτικές αφίσες, banners, roll-ups και οθόνες προβολής οπτικοακουστικών μηνυμάτων με παρουσίαση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)

Λειτουργία της ΔΕΘ 11 –19/09/2021 με τους ακόλουθους κανόνες:

Κανόνες Εισόδου στο χώρο της ΔΕΘ

Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του GreenPass (εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες). Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υπόκεινται στο καθεστώς testing που ισχύει για τις τουριστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως.

Κανόνες Λειτουργίας Έκθεσης

Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

Εντός των εκθετηρίων ισχύουν οι κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Για τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.

Πρόσθετα Μέτρα Προστασίας

Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού.

Σημεία αντισηψίας και απολύμανσης.

Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων.

Σύστημα καταμέτρησης ατόμων.