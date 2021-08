Κοινωνία

Φωτιές - Περιφέρεια Αττικής: Τι έδειξε η αυτοψία στις πυρόπληκτες επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε από τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής, εντός λίγων 24ωρων, η αυτοψία στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική

Στην Ανατολική Αττική εντοπίζονται οι περισσότερες πυρόπληκτες επιχειρήσεις στην Αττική.

Σύμφωνα με τις αυτοψίες που έχουν γίνει από τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής διαπιστώνεται, ότι οι πληγείσες επιχειρήσεις είναι περίπου 77, ενώ από αυτές οι 22 φαίνεται να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ 29 δεν μπορούν να λειτουργήσουν, καθώς έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.Τις αυτοψίες σε επιχειρήσεις διενήργησαν άμεσα οι υπηρεσίες Ανάπτυξης που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής.

Ειδικότερα από τη μέχρι τώρα χαρτογράφηση οι 73 επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές εντοπίζονται σε πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, οι 3 στο βόρειο Τομέα, ενώ καταγράφηκε και μια επιχείρηση στην περιοχή των άνω Λιοσίων.

Τα στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης άμεσα, αφού συμπεριλάβουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους πληγέντες, αποστέλλουν τους Φακέλους στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο είναι και αρμόδιο για να καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών ο Περιφερειάρχης Αττικής ευχαρίστησε θερμά όλα τα στελέχη της Περιφέρειας και όλους όσους συνέβαλλαν έμπρακτα προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρώτο και βασικό αυτό βήμα για να αποζημιωθούν οι πληγείσες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ο Γ. Πατούλης καλεί τους πληγέντες να προβούν άμεσα στην κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος και να υποβληθεί από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της Περιφέρειας στο Υπουργείο Οικονομικών.

«Είμαστε στο πλευρό των πληγέντων επιχειρήσεων. Το στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας με επαγγελματισμό και συνέπεια προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς τις διαδικασίες προκειμένου να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές. Αποδεικνύουμε καθημερινά με συγκεκριμένα βήματα ότι παραμένουμε στην πρώτη γραμμή για την καλύτερη αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσε η πύρινη λαίλαπα. Καλώ όλους τους πληγέντες επιχειρηματίες να ανταποκριθούν με την ίδια ταχύτητα και στη δεύτερη φάση που αφορά στην συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών».

Η χαρτογράφηση των καταστροφών σε επιχειρήσεις στην Αττική

Από την Δευτέρα 9/8 μέχρι και σήμερα 12/8, τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής μετέβησαν σε 77 επιχειρήσεις και κατέγραψαν τις ζημίες που υπέστησαν.

Αναλυτικά στην Περιφερειακή Ενότητα της Ανατολικής Αττικής είναι 73 Επιχειρήσεις

Δήμοι: Διονύσου, Αχαρνών και Ωρωπού

Μέχρι και σήμερα, έχουν εντοπιστεί 73 επιχειρήσεις που έχουν μερικώς η ολοσχερώς πληγεί, στις οποίες έγιναν οι σχετικές αυτοψίες/ καταγραφές, στις ακόλουθες περιοχές της Ανατολικής Αττικής: Κρυονέρι, Ωρωπός, Αχαρνές, Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Αφίδνες κ.α.

Από τις ελεγχθείσες επιχειρήσεις οι 21 έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, 29 Έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν είναι πλέον λειτουργικές ενώ 23 έχουν υποστεί μερικές ζημίες.

Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν είναι κυρίως:

Επισιτιστικές και μαζικής εστίασης, Εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων, Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κρεοπωλεία, ψητοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κλπ), Κατασκευαστικές επιχειρήσεις, Εταιρείες Εμπορίας αυτοκινήτων, Μεταφορικές και Χώροι αθλητικών εκδηλώσεων.



Στην Περιφερειακή Ενότητα του Βορείου Τομέα Αθηνών: (3 Επιχειρήσεις)

Δήμος Κηφισιάς, Περιοχή Αδάμες

Έχουν καταγραφεί ζημίες σε 3 επιχειρήσεις στην περιοχή Αδάμες του Δήμου Κηφισιάς, εκ των οποίων η μια (1) έχει καταστραφεί ολοσχερώς (Εμπορία Αυτοκίνητων) και οι 2 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές (Catering – Αίθουσα Δεξιώσεων και Camping), οι οποίες τις καθιστούν μη λειτουργικές.



Και στην Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Αττικής : (1 Επιχείρηση )

Έχει εντοπιστεί 1 επιχείρηση (Διαχείρισης Απορριμμάτων-Ανακύκλωσης) με μερικές ζημιές στον Δήμο Φυλής.



Να σημειωθεί ότι οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστούν και σε περιπτώσεις που υπάρξουν επιπλέον αιτήματα από επιχειρήσεις που δεν το έχουν πράξει ήδη.

