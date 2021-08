Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Μηχανή έπεσε σε γκρεμό

Τραγικός θάνατος για τον άτυχο οδηγό του δικύκλου, που έπεσε σε βάθος πολλών μέτρων. Πολλοί θάνατοι απο τροχαία τις προηγούμενες ώρες.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα τον οδηγό μιας μηχανής.

Το κακό συνέβη Παρασκευή και 13, νωρίς το απόγευμα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στις 18:00 της Παρασκευής, μια μοτοσικλέτα έπεσε σε γκρεμό, στην περιοχή του Ασπρόπυργου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες κατακρημνίστηκε η μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός της, διερευνώνται από τους αστυνομικούς.

Νωρίτερα την Παρασκευή, στις Σέρρες έγινε πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα μετά απο σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων.

Σε τροχαίο "χάθηκαν" ο πρωταθλητής της χειροπάλης Γ. Ρασσιάς και ο γιός του, ενώ η σύζυγος του αθλητή δίνει μάχη για την ζωή της και η κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

