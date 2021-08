Κοινωνία

Υμηττός - Αργυρούπολη: γκαζάκια στο δασάκι (εικόνες)

Φιαλίδια γεμάτα με εύφλεκτο υγρό εντόπισε ομάδα εθελοντών που έκανε περιπολία.

Δύο γεμάτα γκαζάκια, τοποθετημένα κάτω από μαξιλάρι στη βάση ενός πεύκου, εντόπισε η περιπολία της ομάδας Εθελοντών Δασοφύλαξης της Αργυρούπολης, σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου.

Όπως αναφέρει «μετά τον φακό και γκαζάκια με στόχο προφανή. Είναι απίστευτο αυτό που βιώνουμε και ευχαριστώ τους εθελοντές φύλακες τους Υμηττού μας που αγρυπνούν 24 ώρες το 24ωρο απε?ναντι στους αλήτες που βάλθηκαν να μας κάψουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τον μηχανισμό παρέλαβε η ασφάλεια και φυσικά τόσο ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης όσο και όλες οι εθελοντικές ομάδων των 11 Δήμων του ΣΠΑΥ βρισκόμαστε σε συναγερμό».

