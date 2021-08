Κοινωνία

Υμηττός: Μεγεθυντικός φακός βρέθηκε πάνω σε ξερόχορτα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για αποπειρα εμπρησμού κάνουν λόγο κάτοικοι της περιοχής. Πως εντοπίστηκε ο φακός και πως φέρεται να είχε τοποθετηθεί για να προκληθεί φωτιά.

Έναν μεγεθυντικό φακό στηριζόμενο σε βάση, που έδειχνε να είναι προσεκτικά τοποθετημένος, πάνω από ξερόχορτα, σε απόκρημνη περιοχή στο περαστικό δάσος του δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, στους πρόποδες του Υμηττού, εντόπισε στις 12:25 της Παρασκευής, κλιμάκιο της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, ενώ πυροσβέστες δίνουν μάχη σε πολλά μέτωπα με τις φωτιές στην Αττική.

Ο φακούς εντοπίστηκε χάρη στην παρατηρητικότητα ενός εθελοντή, λόγω των αντανακλάσεων που έκανε υπό το φως του ήλιου.

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία, στελέχη της οποίας παρέλαβαν τον μηχανισμό.

Με εντολή του Δήμαρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης και προέδρου του ΣΠΑΥ Γιάννη Κωνσταντάτου, σε συνεργασία με τους δημάρχους μελών του συνδέσμου, κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας των δήμων και Εθελοντικών Ομάδων Δασοπροστασίας, περιπολούν και φυλάσσουν τον Υμηττό επι 24ωρου βάσεως, προς αποφυγή αμελειών η κακόβουλων ενεργειών μπορούν να προκαλέσουν δασικές πυρκαγιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική φωτιά στην Αττική: Νεκρός κάτοικος στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Κρυονέρι - Πέθανε ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, από ανακοπή καρδιάς

Φωτιά στη Μάνη: Πύρινη κόλαση, απειλούνται οικισμοί (εικόνες)