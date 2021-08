Κοινωνία

Φωτιές - αυτοψίες: Εκατοντάδες τα επικίνδυνα σπίτια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στις πυρόπληκτες περιοχές.

Μέχρι σήμερα, Σάββατο 14 Αυγούστου έχουν διεξαχθεί 1.725 αυτοψίες από τους μηχανικούς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα στην Αττική διενεργήθηκαν συνολικά 720 αυτοψίες, εκ των οποίων 378 στο Δήμο Αχαρνών, 44 στο Δήμο Κηφισιάς, 262 στο Δήμο Ωρωπού και 36 στο Δήμο Διονύσου.

Αντίστοιχα διενεργήθηκαν 418 αυτοψίες στην Πελοπόννησο, 149 στην Π.Ε. Ηλείας, 53 στην Π.Ε. Μεσσηνίας και 205 στην Π.Ε. Λακωνίας. Στην Π.Ε. Αρκαδίας έχουν γίνει 11 αυτοψίες στο Δήμο Μεγαλόπολης.

Στην Εύβοια διενεργήθηκαν 575 αυτοψίες, 414 στο Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας και 161στο Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού.

Στον Δήμο Λοκρών στην Π.Ε. Φθιώτιδας έχουν διενεργηθεί 12 αυτοψίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αυτοψιών:

1.107 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 409 έχουν κριθεί κατάλληλες για χρήση (κατοικήσιμες), 368 προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και 330 επικίνδυνες για χρήση και οι οποίες θα επανελεγχθούν.

79 σε επαγγελματικούς χώρους, εκ των οποίων 17 είναι κατάλληλοι για χρήση, 36 προσωρινά ακατάλληλοι και 26 επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

Ελέγχθηκαν 522 αποθήκες/στάβλοι κλπ, εκ των οποίων 36 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση, 192 είναι προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση και 294 επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

Τέλος, ελέγχθηκαν 17 Δημόσια Κτίρια ή/και Ιεροί Ναοί εκ των οποίων 4 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση, 8 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση και 5επικίνδυνοι για χρήση και θα επανελεγχθούν.

Την Δευτέρα 16 Αυγούστου ξεκινούν οι αυτοψίες στο Δήμο Γορτυνίας της Π.Ε. Αρκαδίας, ενώ στη Βόρεια Εύβοια ολοκληρώνεται ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού. Στις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές αρχίζει ο δευτεροβάθμιος έλεγχος από τριμελείς επιτροπές μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συνεχίζει τη λειτουργία του το τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210-6509300 στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με 8 τηλεφωνικές γραμμές από τις 8:00 έως τις 20:00 τις καθημερινές και 10:00 έως 18:00 το Σαββατοκύριακο πλην της Αργίας του Δεκαπενταύγουστου για την εξυπηρέτηση των πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Ειδήσεις σήμερα

Φωτιές: Συναγερμός για 6 Περιφέρειες την Κυριακή (χάρτης)

Δημήτρης Κύρτσος στον ΑΝΤ1: Γιατί χειρουργήθηκα παίζοντας μπουζούκι (βίντεο)

Κορονοϊός – Εξαδάκτυλος: Ο ιός θα μας “συναντήσει” όλους