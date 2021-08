Κόσμος

Σεισμός στην Αϊτή: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η χώρα (βίντεο)

Εκατοντάδες νεκροί και μεγάλες καταστροφές από το ισχυρό “χτύπημα” του Εγκέλαδου.

Σε 227 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε σήμερα την Αϊτή, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι μετά τον σεισμό, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Ο Πρωθυπουργός της Αϊτής, Αριέλ Ανρί, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για έναν μήνα.

Ο σεισμός των 7,2 βαθμών είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τη πόλη Πετί Τρου ντε Νιπ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου έχει ακόμη ζωντανές τις μνήμες από τον σεισμό της 12ης Ιανουαρίου του 2010, που κατέστρεψε την πρωτεύουσα και άλλες επαρχιακές πόλεις. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300.000 είχαν τραυματιστεί.

«Όλοι έχουν πραγματικά φοβηθεί. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που είχαμε έναν τόσο μεγάλο σεισμό», δήλωσε ο Ντάνιελ Ρος, ένας κάτοικος του Γκουαντανάμο στην Κούβα, προσθέτοντας πως το σπίτι του έμεινε ακέραιο, όμως τα έπιπλα ταρακουνήθηκαν.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από επιχείρηση διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα ερείπια κτηρίου που κατέρρευσε.

Earthquake in Haiti ???? People in Haiti need so much help right now pic.twitter.com/xlGBEYJsRv — voodoo priestess rose (@priestessrls) August 14, 2021

