Χαϊδάρι: Missing Alert για 22χρονη

Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη της κοπέλας. Πως μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μίας 22χρονης από το Χαϊδάρι. Πρόκειται για την Τσιάμη Ευαγγελία, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Παρασκευή 13 Αυγούστου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού":

Στις 13/8/2021, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαϊδαρίου, η Τσιάμη Ευαγγελία, 22 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της στις 14/8/2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ευαγγελία Τσιάμη έχει ύψος 1,70 μ., έχει 60 κιλά βάρος, έχει κοντά ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, 22 EΤΩΝ, #MISSINGALERT. Εάν γνωρίζετε οτιδήποτε καλέστε ?? στο 116000. https://t.co/1gAKCj4udd — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) August 14, 2021

