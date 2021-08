Αθλητικά

Μπόγρης: στην ΑΕΚ συνεχίζει την καριέρα του

Μέχρι πότε έχει διάρκεια το συμβόλαιο του παίκτη. Πως τον καλοσώρισε στις τάξεις του ο σύλλογος.

Παίκτης της ΑΕΚ είναι από σήμερα (15/08) ο Γιώργος Μπόγρης, καθώς ο έμπειρος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ενωση, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.

Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι στο δυναμικό της «Βασίλισσας» εντάσσεται ο Γιώργος Μπόγρης. Ο έμπειρος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιώργος Μπόγρης γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1989 στις Θεσπιές Βοιωτίας και έχει ύψος 2μ.10.

Τα πρώτα του βήματα στον χώρο του μπάσκετ έγιναν μέσω των Τμημάτων Υποδομής του Κάδμου Θήβας. Σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία του από τον Ηλυσιακό. Έχοντας διακριθεί με την Εθνική Ελλάδος Νέων πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, όπου και παρέμεινε για δύο αγωνιστικές περιόδους. Με τους «πράσινους» πανηγύρισε δύο φορές το Πρωτάθλημα Ελλάδος (2010, 2011), και την Ευρωλίγκα (2011).

Έκανε ένα σύντομο πέρασμα από το Περιστέρι, παίζοντας σε δύο αγώνες Κυπέλλου, και στη συνέχεια ακολούθησαν οι Άρης, Πανιώνιος και ΠΑΟΚ. Τον Αύγουστο του 2014 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ανδόρα στην ACB. Σε 34 αγώνες είχε 8 πόντους μέσο όρο με 2,8 ριμπάουντ και το Καλοκαίρι του 2015 συμφώνησε με τη Μπιλμπάο. Σε 34 αγώνες στην ACB είχε 7,1 πόντους με 4,8 ριμπάουντ, ενώ στο Eurocup σε 16 αγώνες είχε 6,8 πόντους με 5,2 ριμπάουντ μέσο όρο.

Το 2016 μετακόμισε στα Κανάρια Νησιά για λογαριασμό της Ιμπέροσταρ Τενερίφη, με την οποία κατέκτησε τo ΒCL (2017), έχοντας σε 18 αγώνες 8,8 πόντους και 3,5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Τον Ιούνιο του 2017 επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από τρία χρόνια για λογαριασμό του Ολυμπιακού και στις 29 Ιουλίου 2019, ανακοινώθηκε από τον Προμηθέα Πάτρας. Στις 5 Δεκεμβρίου 2019, επέστρεψε στην Ισπανία για την Τενερίφη, με την οποία κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο (2020).

Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων ο Γιώργος Μπόγρης έχει πανηγυρίσει την 1η θέση στο Ευρωμπάσκετ U20 το 2009 και τη 2η θέση στο Ευρωμπάσκετ U18 το 2007, ενώ έχει και συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών».

