Γκερντ Μίλερ: πέθανε ο θρύλος του ποδοσφαίρου

Έσβησε ένας απο τους μεγαλύτερους γκολτζήδες στην ιστορία της στρογγυλής θεάς.

Ενας από τους κορυφαίους γκολτζήδες όλων των εποχών, ο αξεπέραστος, Γκερντ Μίλερ, δεν βρίσκεται ππλέον ανάμεσα μας. Ο Γερμανός επιθετικός, θεωρήθηκε ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής «μέσα στο κουτί», καθώς ελάχιστες ήταν οι φορές που δεν «έβρισκε δίχτυα» όντας μέσα στην μεγάλη και ειδικότερα στην μικρή περιοχή.

Ο Μίλερ, ο οποίος είχε κερδίσει επάξια το προσωνύμιο «Bomber der Nation», πέθανε σε ηλικία 75 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μπάγερν Μονάχου, με τα «χρώματα» της οποίας, ο εκλιπών έκανε σπουδαία καριέρα.

«Σήμερα είναι μια θλιβερή, μαύρη ημέρα για την Μπάγερν και όλους τους φιλάθλους της. Ο Γκέρντ Μίλερ, ήταν ο μεγαλύτερος επιθετικός που υπήρξε ποτέ και ένας καλός άνθρωπος, μια προσωπικότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο», δήλωσε φανερά λυπημένος, ο πρόεδρος των Βαυαρών, Χέρμπερτ Χάϊνερ και πρόσθεσε: «Είμαστε ενωμένοι με βαθιά θλίψη με την σύζυγό του, Ούτσι και την οικογένειά του. Χωρίς τον Γκέρντ Μίλερ, η Μπάγερν δεν θα ήταν το κλαμπ που όλοι αγαπάμε σήμερα. Το όνομά του και η μνήμη του θα μείνουν για πάντα».

