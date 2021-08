Κοινωνία

Νέο Missing Alert για την 22χρονη

Η κοπέλα εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο, λίγες ώρες μετά την εύρεσή της.

Απρόσμενη εξέλιξη είχε το θρίλερ της εξαφάνισης της 22χρονης Ευαγγελίας Τσιάμη, καθώς λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της και τη μεταφορά της στο “Τζάνειο”, η κοπέλα διέφυγε και πάλι.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” επαναδημοσιοποίησε τα στοιχεία της, καθώς λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ευαγγελία Τσιάμη έχει ύψος 1,70 μ., έχει 60 κιλά βάρος, έχει κοντά ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια. Τελευταία φορά εθεάθη να φορά μπλε κοντομάνικη μπλούζα, μπλε παντελόνι σαλβάρι και μαύρα σανδάλια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.

