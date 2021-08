Αθλητικά

Champions League: Χωρίς φαβορί ο δρόμος για τους ομίλους

Συνεχίζεται αυτήν την εβδομάδα το Champions League. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Με τις πρώτες αναμετρήσεις των play offs, συνεχίζεται αυτήν την εβδομάδα το Champions League.

Σε κανέναν από τους έξι αγώνες δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση στους ομίλους της κορυφαίας διοργάνωσης, ωστόσο ελαφρύ προβάδισμα, έχουν η Σάλτσμπουργκ, η Γιουνγκ Μπόϊς και η Μάλμε.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τρίτη 17 Αυγούστου

Μονακό (Γαλλία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Μπρόντμπι (Δανία)

Τετάρτη 18 Αυγούστου

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Μάλμε (Σουηδία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Γιουνγκ Μπόϊς (Ελβετία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

