Αμπελόκηποι - Missing Alert: εντοπίστηκε αγνοούμενος

Πού και πώς εντοπίστηκε ο άνδρας που αναζητούσαν οι Αρχές από τις 12 Αυγούστου.

Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 57χρονου από τους Αμπελόκηπους, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Πέμπτη 12 Αυγούστου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού":

"Η περιπέτεια του Μαθιουδάκη Γεώργιου, έληξε σήμερα 16/8/2021 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Μαθιουδάκης Γεώργιος εντοπίστηκε κοντά στην περιοχή της εξαφάνισής του και είναι καλά στην υγεία του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον κύριο Μαθιουδάκη και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί".

