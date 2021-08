Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα: μηνύματα από το 112 για εκκένωση οικισμών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Κερατέα. Εκκενώθηκαν άλλοι τρεις οικισμοί μετά το Μαρκάτι.

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 11:00 στην περιοχή Μαρκάτι στην Κερατέα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια. Γι αυτό ζητήθηκε η εκκένωση του οικισμού Μαρκάτι μέσω μηνύματος από το 112. «Αν βρίσκεστε στο Μαρκάτι Κερατέας, εκκενώστε τώρα προς Λαύριο. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας» αναφέρει το μήνυμα.

Λίγη ώρα αργότερα ζητήθηκε η εκκένωση και του οικισμού Συντερίνα. Στο μήνυμα του 112 ζητείται από τους πολίτες να κινηθούν προς την Ανάβυσσο.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στη #Συντερίνα #Κερατέας, εκκενώστε τώρα προς #Ανάβυσσο



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας@pyrosvestiki @hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) August 16, 2021

«Φθάσαμε γρήγορα στο σημείο. Η περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά ήταν δύσβατη, δεν μπορούσε να πάρει φωτιά εκεί με άλλο τρόπο, ήταν πολύ «περίεργη» η περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά», είπε στον ΑΝΤ1 ο Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Χάρης Ζαγούρης, αφήνοντας υπόνοιες για εμπρησμό, Ο κ. Ζαγούρης τόνισε ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, κάνοντας παράλληλα έκκληση για την διάθεση περισσότερων εναέριων μέσων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Παρόμοιο μήνυμα για εκκένωση έλαβαν λίγα λεπτά μετά και οι κάτοικοι στον Άγιο Κωνσταντίνο:

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι περίπου 4 μποφόρ με στροβιλισμούς που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Από την Πυροσβεστική υπήρξε άμεση κινητοποίηση, ενώ μισή ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν.

Συγκεκριμένα επιχειρούν γιατη κατάσβεση της πυρκαγιάς 71 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 25 οχήματα και από αέρος έξι αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί:

Παλιά λεωφόρος Κερατέας-Λαυρίου από γέφυρα Αδάμ

Λεωφόρος Λαυρίου-Καμαρίζης από περιοχή εργατικών κατοικιών προς οικισμό Αγίου Κωνσταντίνου

Λεωφόρος Λαυρίου-Καμαρίζης από οικισμό Συντερίνα προς οικισμό Αγίου Κωνστατνίου

Λεωφόρος Λαυρίου και Παλαιά Λεωφόρος Λαυρίου

Βίντεο: Forecastweather

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: καύσωνας με σταδιακή άνοδο θερμοκρασίας

Δημήτρης Κύρτσος: έπαιζα μπουζούκι για μια ώρα μέσα στο χειρουργείο (βίντεο)

Κορονοϊός - Βόλος: σε αναστολή εργασίας ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε γηροκομείο