Πατούλης για φωτιά στην Κερατέα: αν δεν ελεγχθεί έως το απόγευμα...

Τι λέει ο Περιφερειάρχης Αττικής για την εικόνα από το πύρινο μέτωπο, την γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί και τις ενδείξεις περί οργανωμένου σχεδίου εμπρησμών.

«Οι δυνάμεις είναι μεγάλες και σε εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εμείς έχουμε ήδη εκεί πολλά μηχανήματα. Το πρόβλημα είναι ότι φυσάει πάρα πολύ και η φωτιά κινείται προς τον Δρυμό. Γίνεται μεγάλη μάχη αυτήν την στιγμή και πρέπει να δοθεί ώστε μέχρι το απόγευμα να ελεγχθεί η φωτιά», είπε στον ΑΝΤ1 ο Περιφερειάρχης Αττικής για την μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, λέγοντας ότι κινείται προς περιοχή χωρίς πολλά σπίτια, αλλά σε πυκνό δάσος, όπου εκεί θα είναι ανεξέλεκτη.

Αναφορικά με την γυναίκα που φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε περιοχή κοντά στο πύρινο μέτωπο, ο Γιώργος Πατούλης είπε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων ότι «έγινε επιχείρηση και τώρα η γυναίκα είναι σε ασφαλές μέρος, σύμφωνα με τον δικό μας επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας».

Ο κ. Πατούλης, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από εμπρησμό, είπε ότι με αφορμή και πρόσφατα περιστατικά πυρκαγιών τις ημέρες της μεγάλης φωτιάς στην Πάρνηθα, είπε πως «όλες οι ενδείξεις συνηγορούν πως υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο», προσθέτοντας ότι αυτό είναι κάτι που εξετάζεται και στο πλαίσιο των εισαγγελικών εντολών για διερεύνηση σχετικώς με ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου εμπρηστών.

