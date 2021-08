Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα: ζημιές σε σπίτια και εκκενώσεις οικισμών (εικόνες)

"Βροχή" τα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών. Δραματική η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο. Ποιοι δρόμοι έκλεισαν. Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία.

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά στην Κερατέα, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια που βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή, άλλα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ακριβής εικόνα, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη οι επιχειρήσεις για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Έχει ήδη δοθεί εντολή μέσω του 112 για την εκκένωση τριών οικισμών (Μαρκάτι, Συντερίνα, Άγιος Κωνσταντίνος) για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς την Ανάβυσσο.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι περίπου 4 μποφόρ με στροβιλισμούς που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Από την Πυροσβεστική υπήρξε άμεση κινητοποίηση, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν για δεύτερη φορά.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 91 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 34 οχήματα και από αέρος έξι αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

«Φθάσαμε γρήγορα στο σημείο. Η περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά ήταν δύσβατη, δεν μπορούσε να πάρει φωτιά εκεί με άλλο τρόπο, ήταν πολύ «περίεργη» η περιοχή όπου ξεκίνησε η φωτιά», είπε στον ΑΝΤ1 ο Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Χάρης Ζαγούρης, αφήνοντας υπόνοιες για εμπρησμό, Ο κ. Ζαγούρης τόνισε ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, κάνοντας παράλληλα έκκληση για την διάθεση περισσότερων εναέριων μέσων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

«Οι δυνάμεις είναι μεγάλες και σε εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εμείς έχουμε ήδη εκεί πολλά μηχανήματα. Το πρόβλημα είναι ότι φυσάει πάρα πολύ και η φωτιά κινείται προς τον Δρυμό. Γίνεται μεγάλη μάχη αυτήν την στιγμή και πρέπει να δοθεί ώστε μέχρι το απόγευμα να ελεγχθεί η φωτιά», είπε στον ΑΝΤ1 ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Πατούλης.

Αναφορικά με την γυναίκα που φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε περιοχή κοντά στο πύρινο μέτωπο, ο Γιώργος Πατούλης είπε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων ότι «έγινε επιχείρηση και τώρα η γυναίκα είναι σε ασφαλές μέρος, σύμφωνα με τον δικό μας επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας».

Από την Τροχαία διακόπηκε η κυκλοφορία στους δρόμους της περιοχής και συγκεκριμένα στην παλαιά λεωφόρο Λαυρίου- Κερατέας, στην Λαυρίου - Καμάριζας στην περιοχή εργατικών κατοικιών προς οικισμό 'Αγιο Κωνσταντίνο, Λαυρίου - Καμάριζας, από οικισμό Συντερίνας προς 'Αγιο Κωνσταντίνο και Λ. Λαυρίου και παλαιάς Λ. Λαυρίου.

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Προέδρου της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου (Καμάριζας) Λαυρίου, Κωνσταντίνος Κάιλας, ότι δεν χρειάζεται να φύγουν οι κάτοικοι, καθώς δεν θα κινδυνεύσει σχεδόν κανένα σπίτι στο χωριό, αγνοώντας ουσιαστικά την εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε από το 112.

Όλα αυτά την ώρα που είναι σε εξέλιξη φωτιά και στα Βίλια. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Γεώργιος, Παλαιοχώρι και Αγία Παρασκευή να εκκενώσουν προς την Ψάθα.

