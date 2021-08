Κοινωνία

Φωτιά στην Αίγινα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα η ανησυχία να είναι έντονη.

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σφεντούρι της Αίγινας κοντά στην Πέρδικα, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμα δύο πυρκαγιές στην Αττική.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα το πύρινο μέτωπο να πάρει αρχικά διαστάσεις.

Ωστόσο, στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτρέποντας με τη δράση τους τα χειρότερα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπλιο: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κατάστημα (βίντεο)

Κορονοϊός - Βόλος: σε αναστολή εργασίας ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε γηροκομείο

Καιρός: καύσωνας με σταδιακή άνοδο θερμοκρασίας