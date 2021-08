Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο (εικόνες)

Ζητήθηκε η εκκένωση οικισμών με μήνυμα από το 112. Ανησυχία από τους ισχυρούς ανέμους.

Εκκενώνονται και άλλοι οικισμοί στα Βίλια όπου η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη και κατακαεί πευκόφυτη περιοχή.

Λίγο πριν τις 16.00 με μήνυμα από το 112 εκκενώνονται οι οικισμοί Μικρό και Μεγάλο Βαθυχώρι προς Ψάθα, ενώ λίγο νωρίτερα εστάλει και δεύτερο μήνυμα από το 112 για τον οικισμό Άγιο Γεώργιο που είχε ήδη εκκενωθεί λίγο μετά τη 1:00 προς Ψάθα. Το δεύτερο μήνυμα ανέφερε «Αν βρίσκεστε στον Άγιο Γεώργιο, εκκενώστε προς Μάνδρα Αττικής».

Τόσο στην Κερατέα όσο και στα Βίλια πνέουν άνεμοι 4 μποφόρ με ριπές 6 μποφόρ που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση των Βιλίων επιχειρούν 61 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος, 25 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 5 Ε/Π και 8 Α/Φ. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Χρήστος Στάθης, σε δήλωση του για τη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή των Βιλίων, αναφέρει ότι «Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για να οριοθετηθεί η φωτιά, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Δυστυχώς υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπρησμό, αλλά τούτη την ώρα αυτό που προέχει είναι να περιορίσουμε την έκτασή της. Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες, αλλά κατακαίει το δάσος μας. Το δάσος μας στο οποίο τριάντα χρόνια τώρα δε μας επιτρέπουν να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες».

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε διακοπές της κυκλοφορίας οχημάτων. Ειδικότερα, η κυκλοφορία διακόπηκε στην Ανώνυμη Οδό, από ταβέρνα «Κρύο Πηγάδι» προς οικισμό Άγιο Γεώργιο και στην επαρχιακή οδό Οινόης- Πόρτο Γερμενού από Πόρτο Γερμενό προς Βίλια.

Κυβερνητικές πηγές που σχολίαζαν τις δυο μεγάλες φωτιές στην Αττική την επόμενη του Δεκαπενταύγουστου, υποστηρίζουν πως τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης ήταν άμεσα και προσθέτουν πως η εικόνα το μεσημέρι είναι καλύτερη σε σχέση με το πρωί. «Τα εναέρια μέσα ήταν σε περιπολία στον αέρα ήδη γεγονός που τους επέτρεψε να επιχειρήσουν άμεσα», υποστηρίζουν και προσθέτουν για κάθε μια από τις φωτιές:

«Στο μέτωπο του Λαυρίου, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ζημιές σε οικισμούς. Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από τον δρυμό του Σουνίου και στάλθηκαν 3 μηνύματα εκκένωσης οικισμών από το 112, επειδή οι οικισμοί ήταν στη διαδρομή της πυρκαγιάς. Στο μέτωπο στα Βίλια, η πορεία της φωτιάς είναι προς την Νέα Πέραμο. Όλες οι κατασκηνώσεις στην περιοχή ήταν άδειες. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή έχουν ένταση 6 μποφόρ».